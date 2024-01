Palermo, tentato furto in un presidio medico: indagano i carabinieri

Hanno scardinato la porta dell’ufficio protesi dell’Asp in via del Vespro a Palermo. Ancora un presidio medico preso di mira dai ladri, ma questa volta il colpo non è andato a buon fine.

Qualcosa deve avere disturbato i ladri che sono fuggiti senza riusciti a completare il colpo. Ad accorgersi dell’effrazione i dipendenti dell’Asp che hanno presentato denuncia ai carabinieri

che indagano e che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.