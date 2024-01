Palermo, il centro educativo di Borgo Vecchio è senza acqua e resta chiuso: protestano gli operatori

«Al Centro», ma non delle priorità. Lo spazio di ricerca educativa nel quartiere di Borgo Vecchio a Palermo non ha ancora l’allaccio dell’acqua e attende dallo scorso ottobre di poter ripartire con le attività che coinvolgono ragazzi e mamme della zona. Ieri, 24 novembre, gli operatori dello spazio sociale hanno portato con sé bidoni e bottiglie d’acqua in segno di protesta, per provare ad accendere una luce sul grave disagio vissuto dalla popolazione che rappresenta l’utenza del luogo di aggregazione sociale.

«Questo centro di cui ancora attendiamo l’apertura - denuncia Martina Riina, project manager di Per Esempio - rappresentava un po’ il nuovo inizio di un lavoro nel quartiere con i giovani e le loro famiglie. Ad oggi però non è ancora possibile perché manca l’allaccio di Amap. In questo spazio facciamo studio assistito, danza, sport, è uno spazio si socialità importantissimo che ancora non può tornare ed essere restituito alla cittadinanza. Siamo tristi e arrabbiati - prosegue - le attività sono totalmente bloccate». «Per quanto digitalizzato - denuncia Roberto Roppolo, educatore del centro che si è occupato della parte relativa ai permessi e le richieste - mi sono scontrato con le solite lungaggini burocratiche e i disservizi del sistema. Ci sono sempre le solite difficoltà ad ottenere quello che dovrebbe essere un diritto». Lo spazio aggregativo è molto importante anche e soprattutto per le donne del quartiere, «che non sono soltanto delle mamme - attacca un’altra operatrice - richiedono tempo e spazio per sé stesse d noi le coinvolgiamo in tutta una serie di attività che le riguardano in prima persona».