Violenza al Policlinico di Palermo: stanca di aspettare al triage aggredisce l'infermiera, denunciata

Quest'ultima riteneva di dovere attendere troppo a lungo per essere sottoposta alla visita dei medici e ha reagito con la violenza, provocando delle lesioni all'infermiera che l'aveva invitata a mantenere la calma. I militari hanno fatto scattare la denuncia a piede libero. Negli ultimi giorni si tratta del terzo caso engli ospedali siciliani. Un altro medico è infatti stato aggredito da un paziente al pronto soccorso dell’ospedale «Salvatore Cimino» di Termini Imerese. Un uomo che è andato al pronto soccorso per problemi di salute, dopo una lunga attesa, è andato su tutte le furie. Sono intervenuti gli agenti della Mondialpol Security e poco dopo i carabinieri. L’uomo è stato identificato e denunciato.

Un episodio di violenza anche all'ospedale Umberto I di Enna, dove è finito nel mirino un dirigente medico, aggredito a calci e pugni dal figlio di una paziente. Secondo una prima ricostruzione l'uomo voleva portare, a tutti i costi, una pizza alla madre. Al fermo no del medico è scattata l'aggressione. Anche in questa circostanza sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato il responsabile e l'hanno denunciato. «Questi esecrabili episodi di violenza sono da condannare con fermezza - dice il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, Renato Mancuso - Per questo l'Ordine annuncia di volersi costituire parte civile in un eventuale procedimento penale a carico del responsabile del reato. Al collega vittima della grave vicenda vanno la nostra la solidarietà e il sostegno».