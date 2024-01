Terrasini, la coperta elettrica va in tilt e provoca un incendio: salvata una donna

Notte di paura a Terrasini per un incendio in un appartamento. Il rogo è divampato in una palazzina al civico 2 di via Luigi Einaudi, a pochi metri da piazza Duomo. L'allarme è stato lanciato dai residenti della zona che hanno avvertito un forte odore di bruciato. Una ex insegnante di 71 anni che abita da sola, ha rischiato di rimanere intrappolata tra le fiamme: l'incendio sarebbe stato provocato da un malfunzionamento della coperta elettrica e il rogo si è diffuso nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che le hanno permesso di allontanarsi appena in tempo dall'abitazione. La donna è stata così messa in salvo, per precauzione è arrivata anche un'ambulanza del 118, visto che la 71enne ha accusato i sintomi di una lieve intossicazione da fumo. L'incendio è stato domato, ma i danni sono ingenti, soprattutto al primo dei tre piani di cui è composta l'abitazione. In corso le indagini per stabilire con certezza cosa abbia provocato le fiamme.