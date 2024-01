Tenta la truffa dello specchietto, catanese denunciato a Palermo

Nei suoi confronti, i poliziotti del commissariato Porta Nuova, hanno effettuato anche il sequestro del mezzo utilizzato per portare a compimento l’inganno nei confronti di una ignara cittadina. La vittima, secondo un copione consolidato, mentre era in marcia con la sua vettura in viale delle Scienze, era stata «agganciata» dal truffatore, a sua volta alla guida di altra vettura strategicamente accostata sul margine stradale. Quando la vettura con a bordo la vittima ha oltrepassato quella del truffatore, questi ha lanciato sullo sportello del primo mezzo un sassolino, provocando un rumore che avrebbe potuto ingenerare il dubbio dello stridio di lamiere e si è lanciato all’inseguimento del primo mezzo, richiamando l’attenzione della donna e facendola accostare.

I consigli per evitare i raggiri

Diffidare sempre da chi, spacciandosi per un operatore delle forze dell’ordine, richiede l’esecuzione di bonifici o pagamenti in qualsiasi forma. La polizia di Stato non chiede mai di eseguire movimentazioni di somme di denaro, né chiede le credenziali di accesso ai servizi di home banking. In caso di dubbio, contattate il vostro istituto di credito.

nel caso in cui si riceva la chiamata di un soggetto che si presenta come appartenente ad una forza di polizia, si consiglia di chiedere il nome, il grado, la forza di polizia o dell’Ufficio che si presuma abbia chiamato e, nel persistere del dubbio, contattare il numero unico di emergenza 112.

Diffidare sempre, inoltre, di presunti operatori bancari o di poste italiane che dovessero chiamare per chiedere le credenziali di accesso al conto o per sollecitare lo spostamento del denaro su conti diversi dal proprio.