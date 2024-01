Palermo, nuova rapina nella tabaccheria davanti al tribunale: ferito con un coltello il titolare

Nuova rapina a distanza di un mese alla tabaccheria davanti al tribunale di Palermo, in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Due rapinatori sono entrati armati con un grosso coltello e hanno ferito il tabaccaio, che pare avesse cercato di reagire al colpo. I rapinatori sono fuggiti via dopo avere preso il bottino, che è ancora da quantificare. Il commerciante è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Civico. Sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo. Saranno presi in esame i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.

Il 16 dicembre scorso l'altra rapina. In quell'occasione a entrare in azione furono tre banditi, anche in questo caso armati di coltello. Il bottino fu di mille euro in contanti e a diversi biglietti del Gratta&Vinci.