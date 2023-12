Palermo, rapina a una tabaccheria di fronte al tribunale: portato via l'incasso

Rapina in una tabaccheria in piazza Vittorio Emanuele Orlando, a due passi dal Tribunale di Palermo. Un uomo armato di pistola è entrato nell’esercizio commerciale portando via l’incasso. Pochi minuti dopo avere svuotato la cassa è fuggito via. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle tante telecamere nella zona.