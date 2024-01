Palermo, blitz della polizia municipale all'Albergheria: multe e sequestri agli abusivi

«Dopo i numerosi e importanti incontri tenuti dall’amministrazione con i rappresentanti del quartiere e del mercato - dice il sindaco, Roberto Lagalla -, oggi abbiamo dato nuove risposte all’Albergheria. Sono state effettuate potature ed è stato svolto un nuovo intervento di bonifica nell’area di piazza Colajanni, ovvero lo spazio individuato con l’associazione Sbaratto per far svolgere il mercato regolare. Queste sono risposte date a chi vuole mandare avanti questa attività nel rispetto delle regole, ma anche ai tanti residenti del quartiere che da anni attendono segnali. Ringrazio l’assessore Alongi, che ha coordinato gli interventi, le maestranze della Rap e di Ville e giardini per le operazioni effettuate e i rappresentanti del Consiglio comunale che svolgono un ruolo strategico nel quartiere. È importante sottolineare anche l’impegno della polizia municipale che, fino ad oggi, ha portato avanti le attività di controllo per ribadire il messaggio di legalità e rispetto delle regole che l’amministrazione vuole affermare all’Albergheria».

Contemporaneamente nella zona sono state elevate una decina di contravvenzioni ed è stato rimosso un mezzo senza targa posteggiato da 5 anni in via Guglielmo Maiali, considerato quindi rifiuto speciale.

Sulle scrivanie delle istituzioni sono arrivate tantissime segnalazioni da parte dei residenti, i cui diritti in questi anni sono stati calpestati dal mercatino selvaggio. Dopo le tante riunioni tra l’amministrazione comunale, gli abitanti della zona e i mercatari appartenenti all’associazione Sbaratto, che da anni riunisce quei venditori ambulanti che esercitano il loro lavoro nel rispetto delle regole ma vengono divorati dai predatori della zona, il comandante del corpo della polizia municipale è intervenuto per dare seguito alle parole e al progetto a cui le parti stanno lavorando.

Un segnale forte, che traccia la strada giusta da intraprendere nella speranza che continui ad essere percorsa e conduce lontano. Anche se di segnali il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello non ne vuole sentire parlare: «A questa città - spiega - non servono segnali, serve che le istituzioni facciano il loro dovere. Palermo da un po’ sta cominciando a subire una serie di controlli cui i cittadini non erano più abituati e continueremo su questa via. Qui siamo stati chiamati dagli stessi residenti e mercatari, con cui abbiamo parlato nei giorni scorsi: il nostro non voleva essere un atto di forza, ma siamo stati spinti dagli stessi cittadini che chiedono di essere aiutati nel ripristino della legalità.