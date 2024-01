Palermo, rinasce l'Albergheria: così lavorano in sinergia amministrazione e cittadini

Cittadini e amministrazione comunale uniti per riqualificare il quartiere Albergheria di Palermo: nella chiesa di San Saverio, residenti, mercatari, assessori comunali, il sindaco Roberto Lagalla e il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello si incontrano con l’obiettivo di realizzare quella che fino ad ora è una bozza (abbastanza definita) del progetto: zona pedonale in piazza San Francesco Saverio, dehors, mercatino del riuso, ripristino del campetto di calcio e zona botteghe. Queste le idee che dovrebbero creare il modello Albergheria ripristinando legalità e vivere civile all’interno della zona.

Un incontro non scevro da polemiche tra chi è residente e chi è mercataro: sullo sfondo i problemi di sempre tra cui spaccio, immondizia, violenza e ricettazione che si nascondo, neanche troppo, ad ogni angolo. Obiettivo, trovare l’equilibrio tra le due parti e scacciare i «predatori», come li ha definiti l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. «Siamo felici che oggi ci sia la presenza dell’amministrazione e del comandane della polizia municipale - hanno sottolineato Margherita Sauro, storica mercatara e presidente dell’associazione Sbaratto - per noi tutti, residenti e venditori, è un grande segnale. Vogliamo regole, vogliamo emergere grazie alla legalità». Condizione necessaria affinché il progetto possa andare avanti e diventare realtà però è il cambiamento culturale che dovrà avvenire all’intero del quartiere. Come lo stesso primo cittadino aveva ricordato nell’incontro dello scorso 6 dicembre, «Rap e l’amministrazione hanno le loro colpe - ha detto -, è vero che va potenziato il servizio, ciò che si genera per effetto di una situazione anomala è sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo rendere compatibile il diritto di tutti i residenti, ad oggi calpestato, con chi verrà individuato e ritenuto idoneo a svolgere l’attività del mercato. E questa non si dovrà confondere: i marciapiedi non sono discariche dove poter abbandonare gli scarti della propria merce».