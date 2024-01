Il blitz antidroga di Palermo, il canale romano e lo smercio della «birra» ai clienti del jet set

Nel 2019 sarebbe stato proprio quest’ultimo a raccontare delle sue presunte «entrature» importanti nel jet set all’ombra del Cupolone: «Io me ne sono pentito che me ne sono andato da Roma - diceva Giovan Battista Marino, detto Giovanni, rivolgendosi al fratello, uno dei personaggi chiave dell’inchiesta.

Non sapendo di essere intercettati, pure all’interno dell’auto, si scambiavano impressioni a ruota libera facendo anche i nomi dei vip, in particolare quello di Valeria Marini, una delle showgirl più amate e conosciute del mondo dello spettacolo. Nelle carte dell’inchiesta di Palermo è finita anche l’attrice che - secondo i fratelli Leonardo e Giovan Battista Marino, entrambi raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ieri dal Gip Walter Turturici - sarebbe stata uno dei clienti della Roma-bene, riforniti dai pusher della Vucciria, in affari con alcuni esponenti della criminalità organizzata della Capitale grazie a un intermediario.

L’aver tirato in ballo uno dei volti più noti della televisione potrebbe essere stata una millanteria, non lo era invece il business che i Marino volevano mettere in campo con «gente all’antica e seria» ma anche «pericolosa», come era appunto indicato il loro contatto romano con il quale stavano discutendo per l’acquisto di droga, in particolare di cocaina.

Una trattativa che, però, non era andata a buon fine perché il prezzo della cocaina - 36 mila euro al chilo - era stato ritenuto troppo alto e dunque poco concorrenziale.

