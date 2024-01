Non è stato lui a lanciare il rubinetto contro un tifoso del Palermo: modenese rimesso in libertà

Non era un rubinetto quello lanciato dal tifoso del Modena fermato contro gli ultras del Palermo, ma un contenitore di liquore in plastica. E così il gip Marina Minasola non ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà il giovane di 26 anni di Modena che era stato arrestato dalla Digos dopo l’incontro di calcio di sabato (20 gennaio) tra gli emiliani e i siciliani che si è disputato allo stadio Barbera di Palermo e si è concluso con la vittoria dei rosanero per 4-2. Il giovane, rispondendo alle domande del gip, ha detto di avere raccolto per terra la bottiglietta di plastica e di averla lanciata in una zona dove non c’erano spettatori.

Il tifoso reggeva in mano una bacchetta in legno, ma serviva a suonare un tamburo. Dunque, non sarebbe stato lui a lanciare il rubinetto, ferendo un tifoso rosanero. Il gip ha accolto la richiesta degli avvocati Giovanni Adami del Foro di Udine e del palermitano Pasquale Contorno.