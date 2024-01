Incidente in corso Calatafimi a Palermo: ferita una donna, traffico paralizzato

Incidente stradale in corso Calatafimi a Palermo. Nello scontro tra un'auto e uno scooter è rimasta ferita una donna: in seguito all'impatto è stata sbalzata dalla sella ed è finita violentemente sull'asfalto. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'automobilista non ha invece riportato ferite. L'incidente ha provocato fortissime ripercussioni sul traffico. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dall'Infortunistica della polizia municipale. Si tratta del secondo incidente che nel giro di poche ore ha mandato in tilt il traffico in città. Un altro scontro si è infatti verificato in via Francesco Crispi, all'altezza del primo ingresso del porto.

Anche in questo caso sono rimasti coinvolti un ciclomotore e un'auto. I sanitari del 118 hanno soccorso il giovane che si trovava sullo scooter e l'hanno trasportato al pronto soccorso del policlinico. Sul luogo dell'impatto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. La circolazione dei mezzi è rimasta bloccata su entrambe le direzioni di marcia per più di un'ora.