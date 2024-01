Il delitto davanti alla discoteca di Balestrate, l'Ordine degli avvocati contesta la mamma della vittima

Il riferimento è alla fiaccolata del 19 sera a Partinico, il paese di entrambi i ragazzi, la vittima e l'indagato. L’emblema di questa intesa giornata è stato sicuramente l’intervento che ha voluto fare la mamma di Francesco sul palco allestito in piazza Duomo: «La morte deve essere un evento naturale - aveva detto fra le altre cose Daniela Vicari, mamma di Francesco Bacchi -, nessuno può togliere la vita. Questo non lo posso accettare perché mio figlio è stato cresciuto con dei sani valori. Vergogna a chi sta ricostruendo quella terribile notte dicendo che mio figlio avrebbe aggredito per prima. Lui era intervenuto per sedare una lite».

Al centro delle polemiche non c’è solo la ricostruzione di quanto avvenuto davanti alla discoteca, ma anche la decisione di consentire i funerali solo in forma privata. «Non può passare il messaggio - aveva detto a caldo l’avvocato Cinzia Pecoraro, che difende la famiglia della vittima - che Francesco Bacchi fosse un mafioso. Un ragazzo poco più che adolescente buono gentile ed educato ucciso barbaramente non merita un trattamento simile da uno Stato che lo doveva tutelare. Ho impugnato questo provvedimento per ridare un minimo di giustizia ad una vicenda che fin ora non ne ha trovata. Francesco è morto da eroe per difendere dalla barbarie un amico», dice l’avvocato Pecoraro. «Sono in continuo contatto con la Procura - aveva aggiunto - e collaboriamo con gli inquirenti per giungere al più presto alla verità».

L’avvocato Pecoraro ha poi annunciato anche un ricorso al Tar della madre contro il divieto dei funerali pubblici e gli amici della vittima hanno scritto una lettera aperta per contestare la decisione che aveva impedito loro di partecipare alla funzione.