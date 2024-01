Camporeale, incendio distrugge un capannone agricolo: indagini in corso

Un incendio ha distrutto un capannone agricolo a Camporeale. Il rogo è divampato, questa mattina, in via del Triangolo. I passanti che hanno visto le alte fiamme hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. La struttura, che si trova lontano alle abitazioni, è stata distrutta e con essa le auto che erano presenti e diversi attrezzi. Il proprietario del capannone agricolo al momento dell’accaduto non si trovava nella struttura.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel. Al momento non si conoscono le cause per le quali è divampato l'incendio. I carabinieri stanno indagando e tutte le piste rimangono aperte, da un cortocircuito a un incendio doloso.

I militari della stazione di Camporeale, che hanno avviato le indagini, hanno ascoltato il proprietario per capire se nei giorni precedenti avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Inoltre, sono state acquisite le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.