Aggressione omofoba a Palermo, sei giovani insultati e picchiati dal branco

Sei giovani sono stati accerchiati e picchiati da un branco di bulli a pochi passi dal Teatro Massimo a Palermo. I giovani che erano appena usciti da un locale e stavano passeggiando sono stati insultati con frasi omofobe.

Poi i 12 aggressori li hanno picchiati. Due delle vittime sono riuscite a scappare nel tentativo di chiedere aiuto a qualche pattuglia di polizia prima di sporgere denuncia in questura. Il gruppo di amici è stato colpito con calci e pugni e altri insulti.

Nessuno sarebbe intervenuto per cercare di proteggere le vittime. Quando è arrivata la polizia il branco era fuggito via verso via Cerda. Le vittime, giovani di 24 e 29 anni sono stati anche minacciate di morte se si fossero rivolti alle forze dell’ordine. Alcuni tra gli aggrediti sono finiti in ospedale per farsi refertate. Sono in corso indagini per individuare gli aggressori.