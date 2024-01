Palermo, fiammata al contatore di un panificio: il boato fa tremare dipendenti e residenti

Principio d'incendio nei pressi di un panificio, in via Villagrazia, a Palermo. I residenti e di dipendenti dell’esercizio commerciale hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un forte boato che si è sentito nella zona. I pompieri hanno interrotto l’erogazione elettrica e domato le poche fiamme che hanno danneggiato il contatore dell’attività. Non si registrano feriti né danni.