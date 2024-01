Controlli a tappeto nella movida di Palermo: multe, sequestri e denunce

Nuova operazione Alto Impatto a Palermo con controlli nelle zone della movida come via Candelai, via La Lumia, via Roma e piazza Marina. Gli operatori sono stati impegnati anche in via Isidoro Carini, Quintino Sella, Simone Corleo e Turati, via Omodei, e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi.

In un esercizio commerciale, in via Maqueda, sono state riscontrate irregolarità relative alla mancanza del manuale di autocontrollo Hacpp ed è stata notificata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, gravi carenze igienico sanitarie che hanno portato a una multa di 3.000 euro e 9 violazioni di natura amministrativa per un totale di 3.600 euro di multa.

Inoltre, il titolare del negozio è stato denunciato in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico e abuso edilizio in quanto ha aperto un varco comunicante in un locale non inserito in planimetria. In due esercizi commerciali, in via Candelai, i titolari sono stati denunciati per occupazione di suolo pubblico. Un locale non aveva, invece, le autorizzazioni di polizia per lo svolgimento di un evento. Il titolare è indagato. L’attività di controllo si è conclusa con il sequestro preventivo del locale e con una sanzione amministrativa di 5.150 euro.