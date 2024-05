L'incidente in via Messina Marine a Palermo, il giovane investito viaggiava su una bici: è in prognosi riservata

Il ciclista, S.A, è un ragazzo di venticinque anni ligure, ma che abita da tempo a Palermo: ha riportato traumi agli arti, al torace e alla testa ed è sotto stretta osservazione in Rianimazione. L'impatto, avvenuto a poca distanza dalla via Laudicina (la strada che conduce al cento commerciale Forum di Brancaccio), si è infatti rivelato violentissimo. In base a quanto è stato ricostruito dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che sul posto hanno effettuato i rilievi, il giovane e il conducente ventinovenne di una Smart, stavano percorrendo il tratto di strada nella stessa direzione.

Stava percorrendo la via Messina Marine a bordo di una bicicletta, ma un'auto lo ha travolto ed è finito violentemente per terra. Il giovane finito in ospedale a Palermo ieri, domenica 1 maggio, è stato investito da una Smart ed è ricoverato con la prognosi riservata al Civico. Era inizialmente stato trasportato al Buccheri La Ferla, ma le sue condizioni hanno reso necessario l'immediato trasferimento.

Per cause ancora da accertare si sono scontrati e il ciclista è stato sbalzato dalla sella, finendo sull'asfalto e battendo la testa. Quando è stato lanciato l'allarme sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il giovane, trovato ferito per terra. È stato trasportato in ospedale con codice rosso, ma non era stato subito identificato perché non aveva addosso i propri documenti. A contattare il numero di emergenza è stato proprio l'automobilista, che dopo essersi reso conto di quanto accaduto, si è fermato per chiedere aiuto: è stato ascoltato dagli agenti che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica per stabilire le responsabilità.

I residenti, nel frattempo, puntano il dito contro quel tratto di strada, dove l'illuminazione viene considerata scarsa. Chi abita nella zona ritiene pericolosa l'area: «Buio pesto appena tramonta il sole, anche attraversare diventa un rischio enorme e le auto sfrecciano non rispettando i limiti di velocità».