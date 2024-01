Armato di mazzuolo e scalpello cerca di scassinare un distributore di merendine, arrestato a Palermo

Un ladro a Palermo armato di mazzuolo e scalpello ha cercato di aprire una macchinetta erogatrice di bevande e merendine. L’uomo in via Messina, in pieno centro, stava cercando di aprire la cassa per prendere i soldi. Non è riuscito a compiere il furto grazie all’arrivo delle volanti del commissariato Libertà e Porto che sono riuscite a bloccarlo e arrestarlo.