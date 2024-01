Palermo, due ragazzini su uno scooter elettrico speronano un quarantenne in monopattino per farlo cadere

È stato portato in ospedale con una ferita alla testa dopo che due ragazzini a bordo di uno scooter elettrico lo hanno affiancato mentre viaggiava sul monopattino e lo hanno speronato. È successo in piazza Sturzo, a Palermo, dove un uomo di 40 anni è stato vittima di un’aggressione che si è conclusa un il trasporto a Villa Sofia, diverse ore al pronto soccorso, un paio di ferite e 8 giorni di prognosi. L’uomo ha presentato denuncia alla polizia. I due giovani, a bordo di uno scooter elettrico, volevano farlo solo cadere. Non hanno tentato di rapinarlo. Dopo averlo visto a terra sanguinante e dolorante, sono fuggiti via.