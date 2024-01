Scontro tra un furgone e un'auto sulla statale nei pressi di Corleone: un ferito in prognosi riservata

Incidente questa mattina sulla strada statale 118 nei pressi di Corleone. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un furgone guidato da un agricoltore e un'auto. Secondo la ricostruzione, il conducente del primo veicolo nel tentativo di superare un pullman dell'Ast che lo precedeva ha sbandato finendo contro una vettura che sopraggiungeva nella corsia opposta.

L'impatto è stato molto forte, il furgone si è ribaltato e il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto ferito. Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze e e i carabinieri di Corleone. I sanitari hanno prestato le prime cure e, in considerazione delle gravi ferite riportate, hanno trasportato l'uomo con l'ambulanza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. La prognosi è riservata.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dello scontro e gestire il traffico che in quel tratto di strada ha subito notevoli rallentamenti.

Soltanto due giorni fa, un incidente si era verificato sulla strada statale che porta a Cerda. A scontrarsi sempre frontalmente, in quel caso, due auto. Ad avere la peggio un uomo di 67 anni che era stato soccorso e trasportato, in codice rosso, presso l'ospedale della cittadina normanna. Nello scontro era rimasto ferito anche un uomo di 73 anni, trasportato anche lui in ospedale al pronto soccorso di Cefalù.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'impatto è avvenuto sulla statale che porta a Cerda. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con grosse ripercussioni alla circolazione stradale.