Scontro frontale sulla strada che porta a Cerda, due feriti: un uomo di 67 anni grave in ospedale

Ancora un incidente stradale in Sicilia. Un uomo di 67 anni è ricoverato in gravissime condizioni a Cefalù dopo uno scontro frontale tra due auto, avvenuto ieri nella strada statale che porta a Cerda.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale della cittadina normanna in codice rosso dal personale del 118. C’è anche un secondo ferito, di 73 anni, trasportato anche lui in ospedale al pronto soccorso di Cefalù, ma le sue condizioni non destano al momento particolari preoccupazioni.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'impatto è avvenuto nella statale che porta a Cerda. Il traffico è stato bloccato per ore, con grosse ripercussioni alla circolazione stradale. Indagini da parte dei carabinieri.