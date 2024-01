Palermo, dalle lattine di alluminio alle bottiglie di vetro: nel 2023 raccolte undici tonnellate di rifiuti dai volontari

Undici tonnellate di rifiuti rimossi e oltre 1.200 volontari in azione, Sono i numeri che hanno caratterizzato i sei appuntamenti organizzati da Plastic Free a Palermo. I rifiuti più diffusi? Mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, involucri plastici vari, rifiuti derivanti dal settore della pesca (in particolare cassette di polistirolo), lattine di alluminio e bottiglie di vetro. Palermo si conferma tra le città in Italia con il maggior numero di volontari attivi, nelle azioni di raccolta.

Oltre a mantenere ancora il record di 780 volontari in una singola raccolta (Palermo 26 settembre 2021), durante la data Nazionale del 23 Aprile 2023, si è registrato un numero di volontari superiore ai 550, presso il Foro Italico (nella foto in allegato). Oltre gli eventi di raccolta, i referenti portano avanti costantemente le attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole, incontrando 14 Istituti di ogni livello scolastico, oltre che presso l’Università di Palermo e altre Associazioni.

«Nel 2023 sono stati sensibilizzati circa 1.600 studenti con materiale informativo, foto e video delle raccolte, per poi coinvolgerli nelle successive raccolte. Oltre al team dei referenti - spiegano dall'associazione - l’organizzazione degli eventi di raccolta è stato possibile grazie alle collaborazioni con realtà associative locali e nazionali. Tra gli obiettivi del 2024, a livello palermitano, oltre che il consolidamento dei numeri già rilevati, ci sono progetti di piantumazione degli alberi all’interno delle aree verdi, nei parchi e nelle riserve, favorire la predisposizione di un’ordinanza comunale che vieti il lancio dei palloncini riempiti ad elio, favorire la predisposizione di un’ordinanza comunale che vieti l’utilizzo della plastica monouso all’interno dei pubblici esercizi. In ultimo, è già in programma, per fine Gennaio 2024, un nuovo evento di raccolta lungo il litorale della città».