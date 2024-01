Movida violenta a Termini Imerese, ventiseienne minaccia un altro giovane con una pistola a salve

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, coadiuvati dal nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato un giovane di 26 anni di Termini Imerese, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di una perquisizione in casa è stato trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish suddiviso in dosi e materiale vario necessario per il confezionamento e l’attività di spaccio.

Sul suo capo grava anche una denuncia per minaccia aggravata, in quanto nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta anche una pistola modello «92 FS» a salve, munita di un serbatoio, con relative munizioni, che è stata utilizzata proprio dal giovane per minacciare un altro ragazzo ancora in corso d’identificazione, durante una lite verificatasi la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorsi davanti a un locale notturno nella zona della movida termitana. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e la droga sequestrata è stata inviata al laboratorio del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici.