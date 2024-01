Palermo, dopo Aron il senzatetto avrebbe ucciso anche un gatto

Avrebbe colpito ancora. Nonostante l’indignazione, le proteste, il caos e la sollevazione che ha provocato l’uccisione del cane Aron: il senzatetto già denunciato per questo episodio, la cui eco è arrivata in tutta Italia, sarebbe stato visto mentre sprangava e uccideva un gatto. Un’altra azione disumana, dunque, fatta dalla stessa persona, stavolta non in via delle Croci ma nella zona dello Stadio.

La donna che ha sporto denuncia nella vicina caserma dei carabinieri non ha dubbi, dato che aveva visto le immagini dell’uomo in tv e sui giornali: a colpire, secondo la sua versione, sarebbe stata la stessa persona che, dopo l’uccisione del cane, aveva pure rischiato il linciaggio. Lei era affacciata alla finestra e avrebbe visto una scena di una crudeltà inaudita. Ha raccontato ai carabinieri di aver notato l’uomo mentre colpiva il gatto con una grossa spranga. Ferito, il gatto è rimasto sulla strada, senza più la forza di scappare, e con un ultimo colpo, lo sbandato lo avrebbe finito.

(Nella foto Fucarini la manifestazione in via delle Croci per Aron)

Un servizio completo di Anna Cane sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia