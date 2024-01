Un colpo mortale o una caduta fatale, fissata l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi per fare luce sul delitto di Balestrate

Sarà eseguita giovedì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il giovane di 20 anni di Partinico morto dopo una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate.

Sempre giovedì verranno nominati anche i consulenti. L’esame dovrà stabilire qual è stata la causa della morte. Se Bacchi è deceduto per i calci inferti da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni sempre di Partinico, fermato con l’accusa di omicidio preterintenzionale o per avere sbattuto con la testa sull’asfalto. L’udienza di convalida del ragazzo in stato di fermo non è stata ancora fissata.