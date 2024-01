Balestrate, il giovane ucciso fuori dalla discoteca: fissata l'udienza per la convalida del fermo, si cerca il motivo della rissa

Fissata per domani, 17 gennaio, alle 13, davanti al gip del tribunale di Palermo, l’udienza di convalida per il fermo di Andrea Cangemi, il ventenne accusato dell’omicidio del giovane Francesco Bacchi avvenuto, sabato notte, fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo. A Cangemi, anche lui di Partinico come la vittima, i magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni contestano il reato di omicidio preterintenzionale. Oltre a lui sono indagati per rissa cinque giovani. I due minorenni del gruppo non sono ancora stati interrogati dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna. Resta il giallo sul movente del delitto. Non si è riusciti a comprendere il motivo dell’aggressione di Francesco Bacchi ad Andrea Cangemi e cosa abbia innescato la rissa, iniziata all’interno del locale e proseguita fuori, che ha portato alla morte del giovane.