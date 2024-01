Palermo, controlli sulla movida: sequestrate a un locale oltre 800 bottiglie di alcolici, non era autorizzato

Sono proseguiti a Palermo, anche nell’ultimo weekend, le operazioni «Alto Impatto» di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e personale dell’Azienda sanitaria provinciale. L’operazione è stata portata a termine nelle aree della movida cittadina con diversi posti di controllo, ma si è estesa anche a Falsomiele e Mondello e, in provincia, a Capaci.

In via Isidoro La Lumia, a Palermo, sono stati denunciati due titolari di un pub che invadevano arbitrariamente il suolo pubblico con arredi vari. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 1.500 euro. Durante i controlli in diversi esercizi commerciali della stessa area sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa ed elevate sanzioni per migliaia di euro.

Sequestrate anche 834 bottiglie di bevande alcoliche, in quanto il titolare di un locale è risultato sprovvisto della prescritta autorizzazione alla vendita di bevande alcooliche rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. Il negozio, all’atto del controllo, è risultato già diffidato dal Suap a somministrare bevande alcooliche e non, motivo per il quale si è proceduto alla chiusura dell’esercizio per 20 giorni.

In altre tre attività commerciali sottoposte a controllo sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e per i tre titolari è scattata una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro ciascuno.

In un locale di via dei Chiavettieri, a Palermo, invece, è stata accertata la presenza di tre lavoratori in nero. Complessivamente sono state identificate 700 persone, controllati 249 veicoli ed elevate 113 contestazioni per violazione del codice della strada. Il totale delle sanzioni ammonta a oltre 16.000 euro.