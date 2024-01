Omicidio Bacchi, a Partinico stop agli eventi del Carnevale. Venerdì prevista una fiaccolata

Proseguono le indagini sulla morte di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni ucciso a Balestrate al termine di una lite avvenuta all'esterno di una discoteca. Al vaglio degli inquirenti un video che riprende la rissa e la testimonianza del giovane arrestato, accusato del delitto.

Intanto, a piangere la morte di Bacchi non è soltanto Balestrate, luogo in cui è avvenuto l'omicidio, ma anche Partinico, paese di origine della vittima. L'amministrazione comunale ha deciso di fermare gli eventi del Carnevale e di organizzare, per venerdì prossimo, una fiaccolata in sua memoria dal titolo «Poteva essere mio figlio - Insieme per la vita» con partenza da piazza Municipio. Una marcia alla quale è chiamata a partecipare tutta la comunità partinicese.

A comunicarlo, è l'assessore allo spettacolo, Fabio Bosco, attraverso una nota: «Alla luce di quanto accaduto abbiamo ritenuto di concerto con tutte le scuole, di non proseguire con l'organizzazione del Carnevale 2024, essendo venuto meno lo spirito festivo che dovrebbe caratterizzare l'organizzazione di un Carnevale. Stiamo di contro organizzando, proprio per dare un segnale forte a tutta la comunità, una fiaccolata dal titolo "Poteva essere mio figlio - insieme per la vita" per venerdì pomeriggio con partenza da Piazza Umberto (Municipio)».

Maggiori dettagli verranno forniti attraverso una nota ufficiale del Comune di Partinico.