Palermo, la morte di Fauzia: non si farà l’autopsia, un post rilancia la pista del matrimonio rifiutato

Un matrimonio combinato dai genitori bengalesi ed il rifiuto ad una vita alla quale avrebbe preferito rinunciare, gettandosi in mare, è una delle ipotesi che tiene banco in queste ultime ore. Il corpo della diciassettenne bengalese Fauzia Islam, scomparsa improvvisamente da casa la scorsa settimana, è stato riconsegnato nella tarda serata di sabato alla famiglia, che da anni vive a Palermo. Non è stata disposta autopsia.

La prefettura ha coordinato fino alle 23 le operazioni di recupero della salma della studentessa: per le sue ricerche sono stati impegnati sommozzatori, elicotteri, mezzi navali di polizia, carabinieri, finanza, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Il cadavere galleggiava a circa 20 miglia dalla costa, nel mare di Aspra, dove sarebbe stato trasportato dalle correnti. A dare una svolta alle ricerche e alle indagini della squadra mobile dopo la denuncia dei genitori, sono stati proprio alcuni indumenti di Fauzia ritrovati sulla spiaggia di Vergine Maria. Un suicidio, quindi. Ma causato sembra dalla pressione esercitata sulla ragazza per convincerla a sposarsi. L’ipotesi è stata lanciata in un post da una compagna di scuola.

Il servizio completo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola