L'omicidio di Balestrate, Francesco Bacchi studiava per diventare un manager musicale

Amava la musica, sognava come tanti ragazzi della sua età. Inseguiva le sue passioni, come quello di diventare un manager nel mondo della musica. Magari seguendo un artista di grande fama e di valorizzarlo. Francesco Bacchi da poco si era iscritto proprio ad un corso di management musicale. Dopo aver conseguito il diploma al liceo scientifico Santi Savarino aveva deciso di intraprendere questa strada. Ma i sogni si sono infranti su quel grigio e freddo asfalto davanti alla discoteca Medusa, aggredito per una rissa le cui cause sono ancora tutte da decifrare.

Incredulo il cugino Vincenzo Corso, non smette di piangere guardando la foto di Francesco: «Sarai per sempre nel mio cuore, cuginetto mio - continua a ripetere -. Che il signore ti accolga per come meriti, angelo nostro. Tu sarai sempre nel mio cuore, per me tuo padre è stato un secondo padre e tu sei e sarai sempre il mio Franceschino. Angelo nostro aiutaci a vivere con questo dolore dentro».