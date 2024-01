Stuprata al Foro Italico, la difesa di Asia: "L'amica pronta a ritrattare"

«Troppo composta nella mimica e nella postura, fredda e distaccata emotivamente». La perizia psicologica affidata alla difesa dei sette ragazzi accusati dello stupro al Foro Italico viene totalmente smentita dall’avvocato di Asia, Carla Garofalo, che rappresenta la vittima: a breve sarà presentato agli inquirenti un fascicolo per confutare queste ricostruzioni, a partire dalle affermazioni dell’amica della cuore, che avrebbe già ritrattato quelle precedenti rilasciate agli avvocati dei sette ragazzi, nonché il contenuto di quella del datore di lavoro dell’ex fidanzato che «la mia cliente ha respinto in tutte le sue parti annunciando che prenderà provvedimenti nelle sedi opportune per denunciarne l’infondatezza».

Per la psicologa dell’accusa, invece, la ragazza avrebbe una personalità «borderline» caratterizzata «da una spiccata tendenza all’auto sabotaggio, all’auto distruttività e all’impulsività» che la spingerebbero a mettersi «con costanza e frequenza da anni, in situazioni di estremo pericolo».

A descrivere così la diciannovenne che ha denunciato lo stupro di gruppo, avvenuto lo scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico, è la psicologa di parte nominata dagli avvocati che assistono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa e Elio Arnao, accusati - assieme a Riccardo Parrinello, minorenne all’epoca dei fatti - di essere gli autori della violenza sessuale. Tra le carte finite agli atti del processo c’è la consulenza psicologica che - secondo i legali dei sette - fornirebbe «un’altra ipotesi alternativa» dedotta sulla base delle dichiarazioni della giovane e dall’analisi degli elementi raccolti nell’indagine preliminare.

Viene messo in evidenza che quando Asia è stata sentita dai carabinieri, ha fatto mettere a verbale di aver subito negli anni precedenti altre sei violenze non denunciate, un particolare che dimostrerebbe la sua scarsa attendibilità. In un altro passo della relazione viene sottolineato che «la ragazza possa essere stata sempre consapevole di quanto sarebbe accaduto e consenziente in merito ai rapporti sessuali di gruppo» e che « appare molto controllata emotivamente, impassibile».