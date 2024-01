Palermo, sui social il dolore per la morte di Fauzia: «Una grande sconfitta per tutti noi»

Una morte con dei lati oscuri, una fine che ha colpito tantissimo Palermo e non solo. Il dolore sui social per la fine di Fauzia Islam la ragazza palermitana di 17 anni di origini bengalesi, che l'8 gennaio aveva fatto perdere le proprie tracce, è tanto, troppo.

Il suo corpo senza vita è stato trovato nel tratto di mare antistante la spiaggia di Aspra. A segnalarne la presenza è stato l’equipaggio di un peschereccio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, capitaneria di porto, polizia e personale del 118. Fauzia è stata recuperata e trasferita nel porto e successivamente identificata. Alcuni indumenti, sembra proprio della giovane, erano stati trovati poco prima a Vergine Maria.

«Una mia compagna di scuola è scomparsa da giorno 8. Una ragazzina di origine bengalesi, che è scappata perché pare le avessero combinato un matrimonio e lei si è ribellata. Più volte lei dava segnali e diceva cose che preoccupavano la gente, ma quando si provava ad aiutarla lei diceva di non aver bisogno di aiuto e ci rideva su. Prima di sparire ha scritto cose riguardanti la morte, oggi hanno trovato il suo zaino e i suoi documenti quasi vicino casa mia ( Vergine Maria) su degli scogli, e stasera hanno trovato il suo corpo ad aspra. Una 17enne che si è suicidata per colpa della pressione culturale dei suoi genitori.

Non ho parole. Veramente», scrive sui social una sua collega del Cassarà.

«Da mamma di ragazzi coetanei suoi sono molto preoccupata. Questa è una brutta società dove l' apparire è la cosa più importante mentre la sostanza, i rapporti interpersonali e i sentimenti non vengono minimamente presi in considerazione....povera ragazza, poveri genitori...poveri noi», scrive un'altra utente.

«Una tragedia per l’intera città. Una grande sconfitta per tutti noi. Riposa in Pace piccola e perdona tutti coloro che hanno incrociato il tuo sguardo e non ti hanno capita», scrive il consigliere comunale di Palermo Ottavio Zacco.

«La comunità scolastica del Cascino è vicina a quella del liceo linguistico Cassarà per la scomparsa prematura di Fauzia, lutto che ha funestato la nostra città nelle ultime ore . Porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia ed a tutta la comunità scolastica», scrivono i colleghi del Cascino. «La comunità scolastica del Piazza si stringe al lutto che ha colpito la comunità scolastica del liceo Cassarà e alla famiglia di Fauzia».