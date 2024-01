La rissa col morto a Balestrate, i residenti avevano denunciato il caos nella zona della discoteca

Alcuni residenti della zona di Balestrate in cui si trova la discoteca Medusa, dove è avvenuto l’omicidio del ventenne Francesco Bacchi, avevano presentato un esposto alle forze dell’ordine per segnalare gli schiamazzi e i rischi legati all’apertura de locale di via Palermo.

I residenti avevano inviato foto segnalando la presenza nell’area di centinaia di persone, anche minorenni, a partire dalle 23 di sabato e fino alle 4, che facevano uso di droga e alcol e l’abbandono di bottiglie e bicchieri in strada.

Alcolici e alimenti venivano venduti all’esterno del locale da ambulanti abusivi, «con assembramenti cospicui nelle ore della notte - si legge nell’esposto - Anche la chiusura al traffico di parte di via Palermo a opera di ignoti ha causato il parcheggio selvaggio di auto e moto lungo tutta via Repubblica».