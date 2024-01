Le strade di Palermo piene di buche, il Comune al lavoro per ripararle

Strade dissestate e buche grandi come voragini a Palermo. Da via San Francesco Saverio all’Albergheria a via Giorgio Arcoleo, in zona corso Tukory, ma anche in via Nicolò Palmeri e in via Lincoln, a due passi dalla Stazione Centrale, sono tante le strade che, coinvolte da scavi e lavori o mancati interventi di manutenzione, sono in pessime condizioni, impraticabili e anche pericolose.

Abbiamo ascoltato la voce dei palermitani che sollecitano il Comune ad effettuare gli interventi di manutenzione perché le prime piogge hanno riaperto quei rappezzi provvisori in molte vie che tornano ad essere un grande pericolo per l’incolumità pubblica.

Già in tanti, sopratutto a bordo di monopattini e moto, sono finiti dentro alle buche e hanno riportato ferite ed escoriazioni. Gli automobilisti sono costretti ad effettuare manovre poco agevoli per evitarle e soprattutto la sera, quando c’è poca illuminazione, non si vedono e sia a piedi sia con i mezzi, aumenta il rischio di finirci dentro.

Le cose non vanno meglio al Foro Italico e in via Crispi e in tante altre zone della città. Il Comune fa sapere che ha stilato una programmazione. Alcuni interventi sono già stati effettuati in via Imperatore Federico e in via Volturno, altri sono stati mandati a gara. Altri lo saranno a breve.

In questi giorni gli operai sono al lavoro per la scarificazione delle strade in via Villaermosa e in via Wagner, che uniscono il Politeama e via Cavour.