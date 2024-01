«Più pattuglie e ronde di vigilantes», la richiesta di sicurezza dei sanitari di Palermo

Più controlli e pattuglie di polizia ma anche ronde di vigilantes che, in numero massiccio, possano girare tra i viali degli ospedali, soprattutto di pomeriggio e di notte quando è più alto il rischio di furti, danneggiamenti e aggressioni nei confronti di medici, infermieri e operatori sanitari. È una richiesta unanime, che si aggiunge a quella di un vertice urgente in Prefettura tra i direttori delle aziende sanitarie e i responsabili dell’ordine pubblico, che arriva al culmine dell’escalation di violenza che colpisce pronto soccorso e reparti: gli ultimi raid, in ordine di tempo, all’ospedale Civico dove sono stati rotti i lettori dei badge per le presenze del padiglione 10 e al Di Cristina dove invece sono state manomesse alcune telecamere di sorveglianza. I posti di polizia non bastano a garantire la sicurezza: i criminali continuano a imperversare nonostante tutte le strutture sanitarie abbiano anche un servizio di vigilanza privato, gestito da ditte esterne vincitrici di gare, che però non riescono a fermare il fenomeno ormai all’ordine del giorno.

