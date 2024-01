Malamovida e droga a Terrasini, scattano un arresto e una denuncia

I carabinieri della compagnia di Carini, nel corso delle ultime settimane, hanno intensificato i controlli nell’area della movida di Terrasini.

In piazza Duomo di Terrasini, un fiovane di 20 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale avendo dato in escandescenza durante il controllo dei carabinieri. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini ireliminari del Tribunale di Palermo.

In un’altra circostanza, un uomo di 45 anni è stato deferito in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo, effettuato dai militai della stazione di Terrasini, con il supporto della compagnia di Intervento operativo del 12° reggimento Sicilia e del nucleo cinofili, ha portato al rinvenimento quasi 80 grammi di marijuana.

Sono state, inoltre, segnalate alla Prefettura di Palermo 5 persone come assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici recuperando altri 15 grammi di droga. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al laboratorio del Comando Provinciale di Palermo per le analisi qualitative e ponderali.