Discarica abusiva a Terrasini, scattano i sigilli: un denunciato

Quattromila metri cubi di materiale di scarto edile ammassato in un terreno senza alcun tipo di trattamento o protezione. È la scena che si sono visti davanti agli occhi alcuni agenti del corpo forestale della Regione al loro arrivo in una vasta area periferica di Terrasini. Un incredibile cumulo di materiale di ogni genere, soprattutto calcinacci e macerie, probabilmente frutto di un incontrollato illecito scarico per lungo tempo. Ecco perché è stata sequestrata questa vera e propria discarica abusiva in un lotto di terreno di 2.500 metri quadrati in contrada Gazzara. Area usata per lo smaltimento illecito di materiali provenienti da demolizioni edilizie. Ad eseguire il sequestro è stato il personale del distaccamento di Carini della Regione. Nell’area sono stati rinvenuti rifiuti inerti edili per circa 4 mila metri cubi. Un uomo di 61 anni di Terrasini denunciato alla Procura per trattamento non autorizzato di rifiuti.

