Si stacca parte dell'intonaco alla scuola Laura Lanza di Carini: «Tragedia sfiorata»

Momenti di paura all'istituto comprensivo Laura Lanza di Carini. Genitori e bambini si sono trovati di fronte a una scena che ha provocato grande preoccupazione: parte dell'intonaco all'esterno della scuola ha infatti ceduto, finendo sul pavimento. Un evento inaspettato, visto che alcuni mesi fa la struttura era già stata sottoposta a interventi di manutenzione. A provocare il crollo sarebbero però state le forti piogge degli ultimi giorni.

I genitori parlano di una tragedia sfiorata. L'amaro sfogo sui social, con tanto di foto di Claudio Oliveri, parla chiaro: «Scuola Laura Lanza di Carini tragedia sfiorata! Intonaci esterni che dovevano essere ripristinati nelle vacanze natalizie sono ancora pericolanti in aree non transennate. I ferri non sono trattati . Cantiere fermo ! Verrà fatta nuovamente comunicazione di tutto questo. Sempre classe di mia figlia. Abbiamo inviato una lettera di segnalazione, già protocollata. È grave che dopo i lavori per mettere in sicurezza l’istituto si sia verificato questo alle prime piogge».

L'intonaco si è staccato sull'atrio esterno, ma la preoccupazione di chi frequenta la scuola è che i cedimenti possano avvenire anche all'interno. Per questo i genitori hanno segnalato di nuovo tutto al Comune di Carini, che ha nel frattempo inviato gli operai della ditta che si occupa della manutenzione sul posto. L'area è stata messa in sicurezza.