Palermo, investito sulle strisce pedonali: un uomo di 57 anni in ospedale

Ancora un incidente stradale a Palermo e ancora un pedone coinvolto. Un uomo di 57 anni è stato travolto ieri nel tardo pomeriggio, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in piazza Mendola, all'altezza di via Houel. Un'auto lo ha preso in pieno, probabilmente anche a causa della pioggia, che ha reso scivoloso l'asfalto e ha ridotto la visibilità.

La vittima è stata soccorsa dagli uomini del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Civico, dove dopo i primi controlli è stata comunque esclusa la riserva sulla vita. Indagini della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo.