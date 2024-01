Palermo, scopre il ladro in casa: chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Palermo dai carabinieri, dopo essersi introdotto in un appartamento di via Cartiera dove c’era il padrone di casa che, insospettitosi per alcuni rumori, si è accorto dell’intruso ed ha dato l’allarme. Il topo d’appartamento è stato bloccato mentre tentava di fuggire. È accusato di tentato furto in abitazione. Si sta verificando se sia responsabile di altri furti in appartamenti.