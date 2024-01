L'uomo accoltellato a Palermo, individuati gli aggressori: hanno 14 e 15 anni

Sarebbero un ragazzo di 14 anni e un altro di 15 i minori indagati per l’aggressione e il ferimento di un uomo di 31 anni ieri a Palermo in via Alete.

La vittima è stata colpita dopo che ha tentato di sventare il furto della sua bicicletta.

Gli agenti di polizia sarebbero risaliti agli autori grazie ad alcuni testimoni e al racconto della stessa vittima. Le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni. La vittima ieri è stata trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia, con due ferite da arma da taglio, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 20 giorni.