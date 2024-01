Movida, controllati locali a Palermo: multe per 11 mila euro

Controllo sulla movida a Palermo dei reparti interforze. Carabinieri, poliziotti, finanzieri e tecnici dell’Asp hanno passato al setaccio i locali e le strade nelle vie La Lumia, Isidoro Carini, Quintino Sella, Corleo, Turati, Omodei e nelle piazze Nascè, Don Sturzo e Crispi e nella zona dei Candelai.

Sono state elevate sanzioni per 11 mila euro a 10 locali controllati. In sei locali sono state trovare carenze strutturali, sanitarie, la mancata o non completa compilazione di schede di autocontrollo, l’occupazione di suolo pubblico, la violazione del regolamento comunale sui Dehors e la mancata esibizione del listino prezzi. In un caso si è proceduto al sequestro penale preventivo della struttura adibita a dehors. Sono state identificate 319 persone, controllati 109 veicoli ed elevate 21 contestazioni per violazione del codice della strada.