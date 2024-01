Torna la tradizione della discesa acrobatica della Befana, questa volta dal tetto dell'Ars

Dal tetto del Palazzo Reale sono scese oggi pomeriggio (6 gennaio) tre befane acrobatiche che, arrivate in piazza, hanno donato dolciumi e caramelle ai bambini presenti. Dopo il successo dello scorso anno è tornata dunque “L'acrobatica discesa della Befana” a Palermo, che ha spostato la sua esibizione da piazza Pretoria a una location altrettanto spettacolare, come quella dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Una dopo l’altra, le acrobate si sono calate dal palazzo in groppa alle loro scope accompagnate da una voce narrante, quella di Daniela Lo Cascio, che ha raccontato la curiosa vita della Befana, oltre a recitare filastrocche e canzoncine dedicate alla vecchina della nostra tradizione.

In questa edizione ha partecipato anche una ballerina di danza aerea e la coreografia dello spettacolo è stata curata da Cotroneo Events.

Inserito all’interno del programma delle festività natalizie promosse dall’assessorato alla Cultura «Palermo Stella Mia», l’evento è stato organizzato da Minimupa in collaborazione con l'Ars e con il supporto tecnico del Cai (Club Alpino Italiano), sezione Conca d’Oro.

«Abbiamo deciso di trasferirci qui per accogliere più spettatori ma anche per dare un significato diverso a questa manifestazione che speriamo possa essere un appuntamento annuale – ha detto Gianna Di Lorenzo, presidente della Cooperativa Minimupa –. Lo scopo finale è anche quello di raccontare la storia della Befana, però in chiave moderna, alla fine infatti lei rappresenta tutte le donne e la varietà delle stesse. Infine, è una bella tradizione che vogliamo portare avanti».

nel video l'intervista a Gianna Di Lorenzo, presidente della Cooperativa Minimupa