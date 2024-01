Incendi in provincia di Palermo, da Altavilla Milicia a Partinico

Il vento e gli incendiari hanno provocato decine di roghi di macchia mediterranea in provincia di Palermo. Per l’intera giornata i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere le fiamme ad Altavilla Milicia, Partinico, Misilmeri, Montelepre, Bagheria, Casteldaccia. Da est ad ovest della provincia sono stati dati alle fiamme ettari di sterpaglie. Per tutto il giorno la temperatura si è mantenuta sui 20 gradi e il vento ha alimentato le fiamme. Da domani, 6 gennaio, è previsto un calo delle temperature e piogge in buona parte della provincia.