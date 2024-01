Scontro frontale sulla statale 113 a Trappeto, un bambino fra i 3 feriti

Ancora un incidente stradale in provincia di Palermo. Tre persone sono rimaste ferite, in contrada Cerasella, in uno scontro frontale tra un mezzo pesante e un’utilitaria che procedevano in direzioni opposte lungo la Statale 113.

L'impatto è stato violentissimo. Tra i tre feriti, tutti passeggeri dell'auto, c'è anche un bambino. Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale di Partinico, uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure, e i carabinieri della compagnia di Partinico, che hanno effettuato i rilievi e iniziato le indagini.