Ancora incendi di rifiuti a Palermo

Diversi incendi di rifiuti a Palermo nelle strade invase dalla spazzatura non ancora raccolta dalla Rap, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo siciliano. I roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco.

Gli incendi sono stati appiccati in via Sperone, in via Savonarola, in via Pino Puglisi, via della Resurrezione, via Maggiore Toselli, via Amedeo d’Aosta e in via Tiro a Segno. I pompieri hanno evitato che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate.