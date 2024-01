Paura a Bagheria per un appartamento in fiamme: famiglia in salvo, ma una donna finisce in ospedale

Momenti da incubo per una famiglia a Bagheria, dove un appartamento è andato a fuoco. Le fiamme si sono diffuse nel giro di pochi minuti nell'abitazione che si trova al piano terra di via Vittorio Emanuele Orlando, all'incrocio con via Nino Bixio. Il fumo, arrivato in strada, ha provocato un'alta colonna nera che ha raggiunto i piani superiori: una vicina di casa è stata trasportata in ospedale, mentre le persone che si trovavano nell'appartamento in fiamme sono riuscite ad allontanarsi in tempo con l'aiuto dei vigili del fuoco.

Quando è stato lanciato l'allarme sono arirvate sul psoto due squadre del comando provinciale che sono riuscite a circoscrivere le fiamme e ad evitare un'ulteriore diffusione del rogo. Sul luogo dell'incendio anche la polizia e i tecnici del Comune per effettuare un sopralluogo e verificare le condizioni dell'immobile. I danni sono stati ingenti e l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per evitare rischi alla pubblica incolunità: la circolazione è stata gestita dagli agenti della polizia municipale.

In base ai primi accertamenti a provocare l'incendio nell'abitazione al piano terra sarebbe stata una multipresa andata in cortocircuito, ma le indagini sono ancora in corso. Pochi giorni fa un altro incendio ha messo a repentaglio un'altra famiglia a Siculiana, in provincia di Agrigento. In questo caso a provocare il rogo è stato un camino lasciato acceso mentre i proprietari erano usciti.