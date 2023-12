Spaccio di droga e furto di energia in un panificio, tre arresti a Bagheria e a Santa Flavia

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato due spacciatori e un panettiere accusato di furto di energia nel Palermitano.

I militari hanno bloccato un giovane di 27 anni trovato in possesso nel centro del comune di alcune dosi di hashish, materiale per il taglio e 500 euro. Un secondo giovane di 22 anni è stato bloccato dai militari della stazione di Santa Flavia con 30 grammi di hashish diviso in dosi e quasi 350 euro. I due sono stati portati in carcere.

Sempre a Bagheria i militari hanno eseguito insieme ai tecnici dell’Enel un controllo in un panificio e hanno trovato un allaccio abusivo alla rete. Il commerciante è stato arrestato per furto aggravato e portato ai domiciliari su richiesta del pm. Il gip di Termini ha convalidato tutti gli arresti.