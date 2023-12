L'incidente mortale in viale Lazio, chiese gremite per l'ultimo saluto a Michelangelo e a Simone

A Palermo è il giorno dell'addio ai due ragazzi che hanno perso la vita nel tragico incidente di viale Lazio. La Smart su cui viaggiavano è precipitata dal ponte nella notte tra il 23 e il 24 dicembre e l'impatto non ha lasciato scampo a Michelangelo Aruta, ventidue anni, e Simone Glorioso, diciassettenne deceduto tre giorni dopo in ospedale.

Oggi, sabato 30 dicembre, amici, parenti e conoscenti, hanno accompagnato i due giovani durante il loro ultimo viaggio. Il funerale di Aruta è stato celebrato nella chiesa San Francesco di Paola, nell'omonima piazza, in centro a Palermo. L'ultimo saluto a Glorioso, invece, nella chiesa di via Papa Giovanni XXIII a Bonagia, il quartiere in cui era nato e cresciuto. In centinaia si sono stretti attorno alle famiglie colpite dalla tragedia a pochi giorni dal Natale, già negli scorsi giorni un fiume di messaggi di dolore e cordoglio ha invaso i social, in tanti hanno cercato di dare forza ai genitori che piangono due figli giovanissimi.

Aruta, che abitava in via Laurana, avrebbe cambiato vita tra pochi giorni: presto sarebbe andato in Germania per lavoro. La sua morte ha distrutto la sua famiglia, era figlio unico. Glorioso era una promessa del pugilato, le magliette indossate dai tanti amici per dirgli addio, lo ritraggono con i guantoni da boxe, pronto ad affrontare l'ennesima sfida. I feretri, all'uscita dalle chiese, sono stati salutati con applausi e palloncini bianchi. Prima della cerimonia per il diciassettenne, a Bonagia, anche musica neomelodica, quella che Simone tanto amava e che usava spesso per condividere i suoi video su TikTok.